Depremden doğan melodiler uluslararası ödüle dönüştü

Henüz 5 yaşında piyano çalmaya başlayan Dağdeviren, 6 Şubat depremlerinde annesi ve erkek kardeşini kaybetti; kendisi de kolon altında kalarak ağır yaralandı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü süreçte içinden bir melodi doğdu. O melodiyi kaydederek başladığı iç yolculuk, Adıyaman Belediyesi’nin kurduğu 04.17 Belgesel Atölyesi’nde anlamlı bir sürece dönüştü.



Kırık piyanoyla hayata tutundu

Babasıyla birlikte, enkazdan çıkarılan kırık piyanosu eşliğinde yaşama yeniden sarılan Dicle Hayat Dağdeviren, atölye kapsamında iki özgün beste hazırladı. Müzisyen Ozan Sarıboğa ile birlikte düzenlediği ve “Karanlıktan Sonra” adını verdiği eserler, hem yaşadığı derin acıları hem de Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkma iradesini yansıttı.



Tuluyhan Uğurlu ile aynı sahnede yer aldı

Adana’da Kültür Yolu Festivali kapsamında usta müzisyen Tuluyhan Uğurlu ile sahne alan Dağdeviren, ardından Uluslararası Little Mozart’s Yarışması’na katıldı. Yarışmaya müzik öğretmeninin teşvikiyle katılan Dağdeviren, beste dalında uluslararası birincilik elde etti.



Dağdeviren: "Acılarımı müzikle anlattım"

Ödül sonrası duygularını paylaşan Dağdeviren, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında ben sadece ödül töreninde çalmak için gittiğimi sanıyordum. Sonra beste dalında da yarıştığımı söylediklerinde çok şaşırdım. Adım birinci olarak okunduğunda babamla göz göze geldiğimiz o anı asla unutamam. O an, hayatımda hissettiğim en derin ve en güzel duygulardan biriydi. Acılarımı müzikle anlatabilmek, içimdeki kelimelere dökemediğim hisleri insanlarla paylaşabilmek benim için tarifsiz bir mutluluktu."



“Karanlığı ardımda bıraktım”

Bestelerine belgeselle aynı adı, “Karanlıktan Sonra” ismini vermesinin tesadüf olmadığını söyleyen Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Belgeselimizin adı 'Karanlıktan Sonra'ydı. Bestelerimin adını da aynı şekilde koydum çünkü bu isim benim için çok anlamlıydı. Gerçekten de yaşadıklarımı, karanlıktan sonra gelen o süreci anlatıyordu. Zor bir süreci atlattıktan sonra aydınlık bir ışığa doğru ilerliyorum ve bu benim için çok kıymetli. Karanlığı ardımda bıraktım ve artık aydınlığa yürümeye devam ediyorum."



Dicle Hayat Dağdeviren, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve atölyeye katkı sunan herkese teşekkür etti.



04.17 Belgesel Atölyesi hakkında

Adıyaman Belediyesi tarafından Ekim 2024’te kurulan 04.17 Belgesel Atölyesi, 6 Şubat depremleri sonrasında kadınların yaşadıkları zorlukları görünür kılmak, sosyal iyileşmeyi desteklemek ve yaratıcı üretim alanlarıyla kadınları buluşturmak amacıyla hayata geçirildi.



Projenin koordinatörlüğünü Selma Kara, danışmanlığını ise sinema yazarı ve akademisyen Burçak Evren üstlendi. Atölyede daha önce sinema deneyimi olmayan 19 depremzede kadına; kamera, kurgu, senaryo ve röportaj teknikleri gibi alanlarda akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından eğitim verildi.



Tüm aşamaları depremzede kadınlar tarafından yürütülen belgeselin müziklerini de atölyenin en genç katılımcısı olan Dicle Hayat Dağdeviren besteledi.



Belgeselin galası, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Adıyaman’da yapılırken, ardından Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri’de izleyiciyle buluştu.

Kaynak : PHA