Besni Müftülüğü'nden Teşekkür: “Gülşah Boy Gençlik Merkezi’ne emeklerinden dolayı minnettarız”

Kur’an kursunun iç mekânlarında yapılan boyama ve duvar süsleme çalışmaları sayesinde çocuklara daha renkli, eğitici ve sıcak bir öğrenme ortamı sunulması hedefleniyor. Hayal gücünü destekleyici ve pedagojik uyum gözetilerek hazırlanan duvar resimlerinin, küçük yaştaki öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde planlandığı bildirildi.

Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zehra Öztürk 4-6 Yaş Kur’an Kursu’muzun duvar resimleri, Besni Gülşah Boy Gençlik Merkezi personellerinin katkısıyla tamamlanmıştır. Bu anlamlı katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çocuklarımızın eğitim ortamını güzelleştirme noktasındaki emeklerini takdirle karşılıyoruz.”

Besni Müftülüğü yetkilileri, benzer projelerin ilçedeki diğer eğitim alanlarında da uygulanması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA