Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne'de gerçekleştirdikleri üç ayrı narkotik operasyonunda 530 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri narkotik operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

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Son olarak, Edirne'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 530 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdüğü kaydedildi.

https://twitter.com/ticaret/status/1848605365497135534

Kaynak: igf