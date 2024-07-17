Zehir tacirlerine yönelik 57 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında; 1,7 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-27 operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1813436327620235557

Operasyon İl Emniyet Müdürlüklerince 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.