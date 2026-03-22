Anadolu Otoyolu ve Kilit Kavşaklarda Yoğunluk

Tatil sonrası dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı bir yoğunluk oluştuğu gözlemleniyor. Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan araç sayısı sebebiyle sürücüler zaman zaman yavaş ilerlemek zorunda kalıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor. Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, güvenli ulaşım için güzergahlardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Bolu ve Kocaeli Geçişlerinde Denetimler Artırıldı

Otoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde de trafik akışı yoğunlaşmış durumda. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, trafik yükünü azaltmak amacıyla gıda ürünleri, ilaç, canlı hayvan ve akaryakıt taşıyanlar dışındaki ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Bu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor. Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde de İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanırken; özellikle Gültepe mevkisi, Bekirdere rampası ve Hatipköy kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyol jandarma ekipleri, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kilit Kavşak Kırıkkale'de Dönüş Hareketliliği

Ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de de bayramın ikinci gününden itibaren trafik yoğunluğu artış gösterdi. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik polisleri ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri ise akışın düzenli sağlanabilmesi adına Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgedeki yoğunluğun yarına kadar sürmesi öngörülüyor.

