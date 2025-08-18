Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin açıklamada bulundu. Kapadokya semalarında her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların, bugün artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye’nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir” diye konuştu.

İlk İhracat 2020 Yılında Gerçekleştirildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bakan Uraloğlu, Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 2019 yılında SHGM tarafından tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye’de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, ilk ihracatın 2020 yılında Ruanda’ya gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Tarihimizde ilk kez bir sivil hava aracımızı ihraç ettik” dedi.

Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce de kabul gördüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, 2022 yılında Brezilya, 2023 yılında ise Meksika Sivil Havacılık Otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini hatırlattı.

Balon İhracatında Mısır İlk Sırada

2025 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün’e toplamda 42 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 23 balonla Mısır oldu” ifadelerini kullandı.

Balon Turizminde Yeni Rekor

Türkiye’de sıcak hava balonculuğu sektörünün de büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2025 yılı temmuz ayında ülkemizde faaliyet gösteren balon işletmesi sayısı 71’e, balon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503’e ulaştı. 2025 yılının Temmuz ayı itibarıyla taşınan yolcu sayısı ise yüzde 7 artışla 502 bin 820’ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki 6 pilot okulunda balon pilotu olmak için eğitim verildiğini belirterek bugün toplam 703 balon pilotunun bulunduğunu ve nitelikli insan kaynağının sektörün en önemli gücü olduğunu dile getirdi.

