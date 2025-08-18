Bakanlık önünde protesto



Düdükler çalarak Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne gelen Kamu-Sen üyeleri, “Memuruz haklıyız, kazanacağız”, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız”, “İşte memur, işte sendika”, “Kamu-Sen alanda emeklinin yanında” sloganları attı. Eylemde Diyarbakır yöresine ait “Delalım” türküsü eşliğinde halaylar çekildi, Türk bayraklarıyla oyun havası oynandı.



Kahveci: ‘25 milyon insan için mücadele ediyoruz’



Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı konuşmada, yalnızca memurlar için değil, emekliler ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanın onurlu yaşam mücadelesi için alanda olduklarını söyledi. Kahveci, “Bizler emeğin, alın terinin ve kamu hizmetinin temsilcileriyiz. Hak aramak için buradayız, adalet için buradayız. Hükümetin verdiği teklif, ne memurun ne emeklinin sofrasına çare olur ne de yarasına merhem. Bu teklif milyonların alın terini yok sayan bir tekliftir” dedi.



‘Harcamalar katmer katmer artarken maaşlar yerinde sayıyor’



Kahveci, özellikle akaryakıt, kira ve temel tüketim mallarındaki fiyat artışlarına dikkat çekerek, “Harcamalar katmer katmer artarken maaşlar dirhem dirhem bile artmıyor. Memur maaşları insanca yaşama yetmiyor, her ay eriyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Eğer iyileştirmeler yapılmazsa önümüzdeki iki yılda bu mağduriyet daha da derinleşecek” ifadelerini kullandı.



Aynı işi yapmalarına rağmen kamuda farklı statülerde çalışanlar arasında ücret uçurumu bulunduğunu söyleyen Kahveci, getirilen teklifin bu adaletsizliği gidermediğini savundu.



‘Somut adımlar atılmalı’



Toplu sözleşmede 2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talep ettiklerini belirten Kahveci, hükümetin teklifini “hayattan kopuk, masa başında hesaplanmış” sözleriyle niteledi. Reel artış, refah payı, geçmiş kayıpların telafisi, 3600 ek gösterge, vergi adaleti, emeklilere iyileştirme ve bayram ikramiyesi gibi taleplerin masada karşılanmadığını ifade etti.



Kahveci, “Kira yardımı, eş-çocuk yardımı, ısınma, ulaşım ve yemek ücreti gibi sosyal haklarda somut adımlar atılmalıdır” diyerek hükümeti daha gerçekçi bir teklif sunmaya çağırdı.



‘Hizmet üretmiyoruz, gücümüzü kullanıyoruz’



Genel Başkan Kahveci, iş bırakma eylemini “hizmet üretmeyerek üretimden gelen gücümüzü kullanmak” olarak tanımladı. Memurların iş bırakması nedeniyle idari işlem yapılacağı yönündeki söylemlere tepki göstererek, “Hiç kimse iş bırakan Türkiye Kamu-Sen üyesine idari işlem tesis edemez” dedi.



‘Birilerine kepçeyle verirken memura kaşıkla vermesinler’



Açıklamanın ardından Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları, taleplerini içeren dövizleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kapısına bıraktı. Bir muhabirin, “Toplu sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülüyor, neden Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptınız?” sorusunu Kahveci şu sözlerle yanıtladı:



“Toplu sözleşme sürecini Çalışma Bakanlığı ile yürütüyoruz ama mali hükümlerde söz sahibi olan Maliye Bakanlığı’dır. Onun için buradayız. Taleplerimiz karşılanamayacak talepler değil. Birilerine kepçeyle verirken memura da kaşıkla vermesinler. Biz hakkımız olanı istiyoruz, kamuda ücret adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz.”



‘Kazandığımız her hak hepimizin zaferi olacak’



Maaşların hayali enflasyon tahminlerine göre değil, çarşı-pazar ve kira gerçeklerine göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, “Bu mücadele yalnızca memurun değil, milletin mücadelesidir. Mücadelemiz ortak mücadeledir, kazandığımız her hak ortak zaferimiz olacaktır” diye konuştu.

