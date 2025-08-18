İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor



Adıyaman Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Eskisaray Mahallesi’nde yürütülen proje, Şubat ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla temeli atılan yatırımlar arasında yer alıyor.



300 kişilik salon ve sosyal alanlar



Toplam 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak yapıda, 921 metrekarelik otopark (20 araçlık) ve 300 kişilik nikah salonu bulunacak. Projede yalnızca nikah törenlerine değil, sosyal yaşama da katkı sağlayacak bölümler planlandı. Bu kapsamda 164 metrekarelik modern bir kafeterya, 130 metrekarelik sinema salonu ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak 2 adet seminer salonu da projeye dahil edildi.



2026’da tamamlanacak



Yeni yapının 6 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Belediye, projenin bitirilmesiyle Adıyaman’ın sosyal yaşamına önemli katkı sağlanacağını belirtiyor.



Başkan Tutdere’den teşekkür



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, inşaat çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi:



“İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkıları ve dayanışmasıyla, yıkılan nikah salonumuzun yerine daha modern, daha güvenli ve daha işlevsel bir yapının inşasına başlamış bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin en özel günlerine ev sahipliği yapacak, aynı zamanda farklı etkinliklere de imkân sağlayacak bu salon, dayanışmanın ve birlikte ayağa kalkmanın en güzel örneklerinden biridir. Katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni Nikah ve Çok Amaçlı Salonumuzun şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak : PHA