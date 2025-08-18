‘İstikrarımızın kaynağı edebiyata olan aşkımızdır’



Mutenâ’nın Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, Adıyaman’da kültür sanat dergiciliği yürütmenin güçlüklerine değinerek, istikrarın kaynağını edebiyat sevgisi olarak nitelendirdi. Kayış, “Adıyaman’da kültür, sanat ve edebiyat dergisi çıkarmak gerçekten zahmetli bir iş. Ama bizi ayakta tutan şey edebiyata olan aşkımızdır. Bu aşk olmasa yolumuz bu kadar uzun olmazdı” dedi.



28 sayı, onlarca dosya konusu



2019 yılında yayın hayatına başlayan Mutenâ, bugüne kadar 28 sayı yayımladı. Her sayısında farklı bir dosya konusu işleyen dergi; deneme, şiir, öykü, makale, film tahlili, inceleme yazısı ve kitap analizine yer vererek edebiyatın farklı damarlarını sayfalarında canlı tuttu.



Yeni sayının dosyası: Füruğ Ferruhzad



Yeni sayıda, şairliğinin yanı sıra oyuncu, yönetmen ve ressam kimliğiyle tanınan Füruğ Ferruhzad ele alındı. Dosya kapsamında, Ferruhzad’ın edebiyat dünyasındaki etkileri ve eserleri farklı bakış açılarıyla değerlendirildi.



Edebiyat dünyasından geniş katılım



sayıda Türkiye’nin farklı şehirlerinden yazar, şair ve edebiyatçıların katkıları yer aldı. Bu isimlerden bazıları şöyle:



Cezmi Ersöz



Murat Kayış



Ali Yılmaz



Hatike Şengül



İhsan Fatih Polat



Nazlı Kaya Deveci



Metin Üregen



Cuma Karataş



İlyas Çetinkaya



Çınar Deniz



Coşkun Eroğlu



Abdurrahman Adıyan



Mustafa Turay



Tolga Yaygın



M. Ali Öztop



Fatma Nur Ateş



Rahim Öz



Eren Güler



‘Edebiyatı yaşatmak bir direniştir’



Mutenâ, taşradan yükselen kültürel bir direnişin adı olarak da tanımlanıyor. Adıyaman’da kültür ve sanat üretmenin zorluğuna rağmen istikrarlı şekilde yayın hayatına devam eden dergi, edebiyatın ışığını canlı tutmayı sürdürüyor.



Genel Yayın Yönetmeni Kayış, bu durumu “Edebiyat bir aşk, bu aşkı diri tutmak istikrarımızın en büyük sebebi. Taşrada dergicilik yapmak zor ama biz bu yükün altına girmeyi görev bildik” sözleriyle ifade etti.

Kaynak : PHA