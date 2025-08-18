‘İstikrarımızın kaynağı edebiyata olan aşkımızdır’
Mutenâ’nın Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, Adıyaman’da kültür sanat dergiciliği yürütmenin güçlüklerine değinerek, istikrarın kaynağını edebiyat sevgisi olarak nitelendirdi. Kayış, “Adıyaman’da kültür, sanat ve edebiyat dergisi çıkarmak gerçekten zahmetli bir iş. Ama bizi ayakta tutan şey edebiyata olan aşkımızdır. Bu aşk olmasa yolumuz bu kadar uzun olmazdı” dedi.
28 sayı, onlarca dosya konusu
2019 yılında yayın hayatına başlayan Mutenâ, bugüne kadar 28 sayı yayımladı. Her sayısında farklı bir dosya konusu işleyen dergi; deneme, şiir, öykü, makale, film tahlili, inceleme yazısı ve kitap analizine yer vererek edebiyatın farklı damarlarını sayfalarında canlı tuttu.
Yeni sayının dosyası: Füruğ Ferruhzad
Yeni sayıda, şairliğinin yanı sıra oyuncu, yönetmen ve ressam kimliğiyle tanınan Füruğ Ferruhzad ele alındı. Dosya kapsamında, Ferruhzad’ın edebiyat dünyasındaki etkileri ve eserleri farklı bakış açılarıyla değerlendirildi.
Edebiyat dünyasından geniş katılım
sayıda Türkiye’nin farklı şehirlerinden yazar, şair ve edebiyatçıların katkıları yer aldı. Bu isimlerden bazıları şöyle:
Cezmi Ersöz
Murat Kayış
Ali Yılmaz
Hatike Şengül
İhsan Fatih Polat
Nazlı Kaya Deveci
Metin Üregen
Cuma Karataş
İlyas Çetinkaya
Çınar Deniz
Coşkun Eroğlu
Abdurrahman Adıyan
Mustafa Turay
Tolga Yaygın
M. Ali Öztop
Fatma Nur Ateş
Rahim Öz
Eren Güler
‘Edebiyatı yaşatmak bir direniştir’
Mutenâ, taşradan yükselen kültürel bir direnişin adı olarak da tanımlanıyor. Adıyaman’da kültür ve sanat üretmenin zorluğuna rağmen istikrarlı şekilde yayın hayatına devam eden dergi, edebiyatın ışığını canlı tutmayı sürdürüyor.
Genel Yayın Yönetmeni Kayış, bu durumu “Edebiyat bir aşk, bu aşkı diri tutmak istikrarımızın en büyük sebebi. Taşrada dergicilik yapmak zor ama biz bu yükün altına girmeyi görev bildik” sözleriyle ifade etti.
Kaynak : PHA