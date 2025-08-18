‘Gündüz yapılan tüm işlemler akşam da yapılabiliyor’



Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Emrah Dikmen, gündüz saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Hafta içi her gün 16.00 – 19.00 saatleri arasında mesai dışı poliklinik hizmeti verildiğini kaydeden Dikmen, şu bilgileri paylaştı:



“Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde gündüz mesai saatlerinde yapılan bütün işlemler aynı şekilde akşam saatlerindeki muayenelerde de yapılıyor. Dolayısıyla, akşam gelen vatandaşlarımız diş muayenesi, dolgu, tedavi, çekim ve diğer ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanabiliyor.”



‘Yoğunluk ve erişim sorunu çözülecek’



Başhekim Dikmen, uygulamanın özellikle gündüz randevu bulamayan ya da mesai saatlerinde merkeze gelemeyen vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti. “Amacımız, kontrollerini veya tedavilerini yaptıramayan vatandaşlarımızın mesai saatleri dışında da bu hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Uygulamanın ilçemize faydalı olmasını temenni ediyor, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

