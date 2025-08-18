Çemberlitaş köyünde bulunan bir evin toprak damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından evde bulunan Ayşe Çalğan göçüğün altında kalarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı arama-kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye personeli, yoğun bir çaba harcayarak yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, göçük altında mahsur kalan Ayşe Çalğan’ı dikkatli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çalğan, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Başkan Tutdere’den açıklama



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaşanan olayın ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. Tutdere açıklamasında şunları kaydetti:

“Çemberlitaş köyümüzde meydana gelen çökmede vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Hemşehrimize acil şifalar diliyor, canı pahasına görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecektir.”



Sağlık durumu takip ediliyor



Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Çalğan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yetkililer, bölgede benzer yapıların güvenlik açısından inceleneceğini belirtti.

