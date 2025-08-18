İçişleri Bakanlığı, 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheliye ulaşıldığını açıkladı.1 Milyar 200 Milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “5 ilde 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız düzenlenen operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık!” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları,

Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Mersin'de; “6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı” suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüphelilere ait; 1 Milyar 200 Milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kaynak : PHA