Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkilileri de yer aldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak, vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA