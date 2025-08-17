Adıyaman’da yaklaşık 40 bin aile tütün üretimi yapıyor. Çiftçilerin geçim kaynağı arasında ilk sırada yer alan tütüncülük, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Tütün ticaretinin sınırlandırılması, düşük alım fiyatları ve tütün üretimi yerine başka çözümlerin sunulmaması tütün üreticilerine zor günler yaşatıyor. Yazıbaşı (Azikan) köyünde uzun yıllar tütün çiftçiliği yapan Erhan Yıldırmaz ise yaşadığı zorlukları “Adıyaman’da tütünü yasaklamak istiyorlar ama bugüne kadar alternatif bir şey de sunulmadı. Ücretli çalışan insanlar bile zor geçinirken biz tütün yetiştirmeden nasıl geçineceğiz?” sözleriyle dile getirdi.

Tütün hangi aşamalardan geçiyor?

Tütün yetiştiriciliğinin aşamalarından bahseden Yıldırmaz, “ İlkbahar mevsiminde, tütün tohumunu ekiyoruz ve 40-60 gün arası tohum yetiştikten sonra fidanları toprağa tek tek dikiyoruz. Tütünün çapalanması, sulanması ve ilaçlanmasından sonra yetişen tütün yapraklarına baş kırması yapıyoruz. 15 gün arayla tütünün nefes alabilmesi ve yapraklarının daha kaliteli hale gelmesi için alttan kırma yapıyoruz ve kırdığımız tütünü ipe diziyoruz. İpe dizilen tütünün en iyi rengi alabilmesi için kapalı bir alanda yaklaşık 10 gün bekletip, açık havada asarak kurutmaya başlıyoruz. 2. ve 3 aşamalarını da aynı şekilde tekrarladıktan sonra, ipe dizilen tütünün yumuşaması için yağışlı havaları bekliyoruz ve ardından tütünün satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Güvenilir tütün alıcılarıyla ticaret yapılmalı”

Tütün satışı sürecinde çiftçilerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Yıldırmaz, “ Tütün satışını yaptığımız kişilerle yazılı bir sözleşme yapmadığımız için paramızı almadığımız zamanlar oluyor. Bu durumda, çiftçiler güvendiği alıcılarla anlaşırsa daha iyi olur ama güvenilir birini bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.

“Bu köyün tek geçim kaynağı ‘tütün’ ”

Yazıbaşı Köyü’nün tek geçim kaynağının tütüncülük olduğunu belirten Yıldırmaz, “Bu köyün tek geçim kaynağı tütündür, başka bir geçim kaynağı yoktur. Adıyaman’da tütünü yasaklamak istiyorlar ama bugüne kadar alternatif bir şey de sunulmadı. Bizi unuttular ama şehirde tütün olmazsa olmaz bir geçim kaynağı” dedi.

“Alım gücümüz düştü, emeğimizin karşılığını alamıyoruz”

Tütün yetiştiriciliğine çok küçük yaşlarda başladıklarını söyleyen Yıldırmaz, “Tütün çok eski bir ürün ama karşılığını alamıyoruz. Hayat pahalılığından dolayı gübre ve yakıt fiyatları arttı ve tütün yetiştirmek için gerekli ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Ayrıca, tütünü korku içinde satıyoruz. Tüccarlardan aldığımız parayla geçinebilecek miyiz bilmiyoruz, çünkü 8 kişilik bir aileyiz ve geçinebilmemiz sadece bu tütüne bağlı. Tüm bu zorluklara rağmen tütünümüze göz koyuyorlar ama inşallah tütünü yasaklamazlar” açıklamalarında bulundu.

“Tütün yasaklanırsa geçinemeyiz”

Tütünün yasaklanması durumunda çocuklarını okula gönderemeyeceğini vurgulayan Yıldırmaz, “Tütün olmadan çocuklarımızı okutamayız, askere gönderemeyiz ve evlendiremeyiz. Bazıları bize hayvancılık yapın dese de bulunduğumuz konumda mera alanları çok az. Ücretli çalışan insanlar bile zor geçinirken biz tütün yetiştirmeden nasıl geçineceğiz?” dedi.

Yıldırmaz konuşmasının devamında, artık gönül rahatlığıyla tütün yetiştirmek istediklerinin altını çizerek, amacının çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak olduğunu dile getirdi.

