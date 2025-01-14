Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, Erdem'in yeni görevinin ilçeye hayırlı olması temenni edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Belediye başkanlığı döneminde birçok alanda hizmetlerde bulunan değerli ilçe başkanımız Mehmet Yasin Erdem, hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir. Kendisine aramıza yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

İl Başkanı Demir ayrıca geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür ederek, bayrağı başarıyla taşıyan tüm partililere şükranlarını sundu.

Mehmet Yasin Erdem'in ilçe başkanlığı göreviyle birlikte parti teşkilatının Kâhta ilçesinde faaliyetlerini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA