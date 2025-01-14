Esnafları ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Varol,"Bugünde ilimiz ekonomisine alın teriyle katkı sunarak ekonomik canlılığın kaynağını oluşturan ilimiz Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafımızın ve sitenin mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepleri dinledik.El emeği ve alın teriyle küçücük sermayesini beyniyle yoğurup, kentimiz ekonomisine önemli katkılar sunarak istihdam oluşturan esnafımıza sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz."dedi.

Kaynak : PHA