KGK Genel Başkanı Dim’in Başkanlığında

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de bu seçimde Akdeniz Bölgesi’ni temsil etmek için adaylık başvurusu yapmış bulunuyor. Dim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Allah bizi mahcup etmesin” diyerek seçim sürecindeki kararlılığını vurguladı. Ulusal ve uluslararası alandaki etkisiyle Dim, seçimde önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Diğer Adaylar ve Bölgeleri

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda gazeteciliğin farklı bölgelerinden güçlü temsilciler yer alacak.

Adaylar;

- Mehmet Ali Dim (KGK Genel Başkanı, Akdeniz Bölgesi)

- İbrahim Aslan (KGK Yönetim Kurulu Üyesi ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

- Kemal Özdilek (KGK Uzlaşma Kurulu Başkanı, Karadeniz Bölgesi)

- İsrafil Avcı (KGK Yerel Medya Meclisi Başkanı, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

- Sinan Seyfettinoğlu (www.antakyagazetesi.com internet sitesi İmtiyaz Sahibi)

23 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda yapılacak seçimlerde, temsilciler görev alacakları bölgeler için oy kullanacak. Seçimler, medya sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, gazetecilikteki uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve Başkanlık vizyonlarıyla öne çıkıyor.

Kaynak : PHA