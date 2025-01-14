Başsavcılıktan Açıklama

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, PKK mensubu olduğu belirtilen kişilerin gazeteci kimlikleri üzerinden övüldüğü iddiasıyla baro yönetiminin terör propagandası yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu açıklamada, terör örgütü mensuplarının sözde gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldükleri ve devlet görevlilerinin savaş suçu işlediği yönünde propaganda yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerin savunmaları alınmıştır."

Başsavcılık, Avukatlık Kanunu’nun 77/5’inci maddesi kapsamında Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevden alınma ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldığını belirtti.

Adalet Bakanlığı’ndan Kovuşturma İzni Talebi

Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu yönetiminin savunmalarının alındığı ve kovuşturma izni için Adalet Bakanlığı’na evrak gönderildiği de açıklandı. Başsavcılık, baro yönetimine yönelik davanın, "basit yargılama usulü" çerçevesinde üç ay içerisinde sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti.

Baro ve TBB'den Tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu’na yönelik açılan dava ve soruşturmayı sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz hafta Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Sağkan, İstanbul Barosu’nun tarihi boyunca hukukun ve adaletin yanında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Tarih önünde kimin mahkum olacağını hep birlikte göreceğiz. İstanbul Barosu, 147 yıldır korkmadan ve sinmeden hakkın, hukukun ve adaletin yanında yer aldı. Bundan sonra da yer almaya devam edecektir."

İstanbul Barosu da yaptığı açıklamada, sürecin hukuka aykırı olduğunu savunarak soruşturmanın Avukatlık Kanunu’na ve Anayasa’ya açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirtti. Açıklamada, baro yönetiminin kamuoyunda hedef haline getirildiği ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği ifade edildi.

Kaynak : PHA