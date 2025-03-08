Demir, özellikle Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, "Bugün Gazze’de kadınlar ve çocuklar, Siyonist işgalcilerin ve küresel destekçilerinin bombalarıyla katlediliyor. Yeniden Refah Partisi olarak bugünü, İslam’ın izzetini, nefsini ve vatanlarını korumak için direnen Filistin’in yiğit kadınlarına armağan ediyoruz. Buradan ülkemiz ve dünyanın tüm kadınlarına selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın haklarına dair değerlendirmelerde bulunan Demir, 21. yüzyılda hâlâ kadınlara yönelik uygulamalarda eksiklikler yaşandığını belirterek, "Eğer kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmak zorunda kalınıyorsa, ‘kadın hakları’ konusu sadece bir çelişki ile sonuçlanır" dedi.

İslam dininin kadınlara verdiği öneme de değinen Demir, “İslam’da kadın kutsaldır. Kadınlar, insanlığın yarısıdır ve toplumu eğiten bireylerdir. İslam, kadın ve erkeği birbirinin tamamlayıcısı olarak görür ve eşit haklara sahip olduklarını belirtir” dedi. Ayrıca, İslam hukukunda kadın haklarının korunduğunu vurgulayarak, miras hakkı, evlilikte eşitlik ve kadınlara kötü muamele eden erkeklere yönelik cezai yaptırımlara dikkat çekti.

Demir açıklamasını, “Gerçek şu ki, dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarız” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA