Ziyarette konuşan Meltem Doğan Gündeşeri, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “Kadınlar, hayatın her alanında büyük sorumluluk taşıyor. Ancak yaşadığımız büyük afetin ardından bu yük katbekat arttı. Hem evini hem ailesini ayakta tutmaya çalışan kadınlarımız, aynı zamanda iş gücünün de en önemli parçası olmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen kesimlerin başında kadınlar geliyor” ifadelerini kullandı.

Gündeşeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların haklarının ve toplumdaki rollerinin hatırlanması açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, “Kadın emeği, toplumu ayakta tutan en güçlü dinamiklerden biridir. Biz, kadınların hak ettikleri değeri görmesi, eşit şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve hayatın her alanında aktif rol almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün burada kadınlarımızın yanında olarak yalnız olmadıklarını göstermek istedik” dedi.

Hastanede tedavi gören kadınlar da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, zor günlerinde kendilerini unutmayan parti yetkililerine teşekkür etti. Anahtar Parti yetkilileri, 8 Mart vesilesiyle kadınların güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek hastaneden ayrıldı.

Kaynak : PHA