"PKK ve Uzantıları Derhâl ve Koşulsuz Şekilde Silah Bırakmalı"

Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının bir an önce fesih kararı alması ve koşulsuz olarak silah bırakması gerektiğini ifade etti.

Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakârlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadeleler sayesinde terör örgütünün hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış, kritik bir aşamaya gelinmiştir."

Güler, terörle mücadelede yalnızca silahlı operasyonların değil, aynı zamanda milletin iradesi, devletin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin fedakârlığı ile şekillenen millî bir duruşun da önemli rol oynadığını vurguladı.

“Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgüt, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresi olmadığını geç de olsa anlamıştır. Ancak, bu sürecin uzatılmasına ve farklı yönlere çekilmesine izin verilmeyecektir.”

"Ateşkes Gibi Konular Gündeme Getirilmemelidir"

Bakan Güler, sürecin suistimal edilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü PKK ve diğer uzantıları, derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Nihai hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.”

Güler, devletin engin tecrübesine herkesin güvenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara bu süreçte müsterih olmaları çağrısında bulundu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Telefon Bağlantısı

Balıkesir’de düzenlenen MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ASTTASAK mezuniyet törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon bağlantısı ile yaptığı konuşmayı da aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, mezun olan bin 200’ü aşkın astsubayı tebrik ederek şu mesajı verdi:

"Böyle anlamlı bir mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Şüphesiz ki annelerin ve babaların en mutlu günü, evlatlarının böyle bir ocaktan mezuniyetini görmeleridir. Ve şu anda da bin 200’ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için, hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bu günde, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Küresel Güç Gösterisi

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrika’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir alanda barış ve istikrarı destekleyen operasyonlarını vurguladı.

Güler, TSK’nın Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Kosova ve Bosna-Hersek’te önemli görevler üstlendiğini hatırlatarak, Türkiye’nin uluslararası güvenlik mimarisinde en güvenilir aktörlerden biri olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin Gücü Sayesinde Terörle Mücadelede Tarihi Bir Aşamaya Geldik"

Son olarak Bakan Güler, Türkiye’nin uluslararası alanda artan gücüne ve ordunun kabiliyetlerine vurgu yaparak, “Sürecin sabote edilmesine ya da gereksiz yere uzatılmasına izin verilmeyecek, devletimizin kararlılığı sayesinde terör tamamen sona erdirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler’in açıklamaları, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve sürecin farklı yönlere çekilmesine izin verilmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak : PHA