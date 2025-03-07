Kur’an Tilaveti ile Başladı

Program, Tahir Durmuş Hoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Abdullah Keskin Hoca’nın yaptığı dua ile manevi bir atmosfer oluştu. Köklü Değişim Dergisi yazarı Burhan Ercan, davetlilere hitaben bir selamlama konuşması yaptı.

“Ramazan: İstikamet Zamanı” Teması Öne Çıktı

Burhan Ercan, Köklü Değişim olarak her yıl Ramazan’a bir tema belirlediklerini ve bu yılki temayı "İstikamet" olarak seçtiklerini belirtti. Konuşmasında, Allah’ın şeriatına bağlı kalmanın dosdoğru yol olduğunu ve bu yoldan sapmanın ise haddi aşmak ve azgınlaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

Ercan, Müslümanların, âlimlerin, cemaatlerin ve yöneticilerin şer’î hükümlere bağlı kalması gerektiğini belirterek, yöneticilerin İslam’ın hükümlerine uygun bir istikamet belirlemesinin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Gazze Üzerinden İstikamet Mesajı

Konuşmasında Filistin’de yaşananlara da değinen Ercan, yöneticilerin istikametten uzak durmasının olumsuz sonuçlarını Gazze örneği üzerinden değerlendirdi. Şu sözleri kaydetti:

"Yörüngesi Hak değil Batı olan yöneticilerin, Gazze halkını nasıl sahipsiz bıraktıklarına hep birlikte şahit olduk. İslam beldelerinin yöneticileri kıblelerini Batı yerine Hak olarak belirleselerdi, Gazze ve diğer İslam beldeleri kâfirlerin saldırılarına ve işgaline asla maruz kalmazdı."

İslam’ın yönetimdeki rolüne vurgu yapan Ercan, yöneticilerin en istikametli yol olan İslam ile hükmetmeleri gerektiğini ifade etti.

Teşekkür ve Dua ile Program Sonlandı

Konuşmasının sonunda Burhan Ercan, davetlilere iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür etti ve dua ile konuşmasını tamamladı.

Program, katılımcıların Ramazan ayının birlik, beraberlik ve istikamet içinde geçmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak : PHA