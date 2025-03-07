"Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Demektir"

Kadınların aileden iş dünyasına, siyasetten eğitime, sanattan bilime kadar hayatın her alanında büyük başarılar elde ettiğini belirten Kablan, AK Parti’nin kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha fazla yer alması için birçok reform gerçekleştirdiğini ve bu çalışmaların süreceğini söyledi.

"Güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir!" ifadelerini kullanan Kablan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadın haklarını korumak, fırsat eşitliği sunmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

"Kadınlarımız Olmadan Güçlü Bir Türkiye İnşa Edemeyiz"

Kadınların emeği ve katkıları olmadan güçlü bir Türkiye’nin inşa edilemeyeceğini belirten Kablan, kadınların hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olması için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere, geleceğimizi şekillendiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." diyen Kablan, kadınların azmi, emeği ve gücüyle Türkiye’nin daha da büyüyeceğini söyledi.

Kablan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sizlerin azmi, sizlerin emeği ve sizlerin gücüyle Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecektir. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'ın 8 Mart nedeniyle yayımladığı mesajın tam metni şöyle:

" Bugün, hayatımızın her anında büyük fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda kadınlarımızın haklarını, toplumdaki eşsiz rollerini ve onların daha güçlü bir geleceğe ulaşması için hepimize düşen sorumlulukları hatırlama günüdür.

Kadınlarımız, ailemizden iş dünyasına, siyasetten eğitime, sanattan bilime kadar hayatın her alanında büyük başarılar göstermektedir. AK Parti olarak bizler, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha fazla yer alması için birçok reform gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadınlarımızın haklarını korumak, onlara fırsat eşitliği sunmak ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Kadınlarımızın emeği ve katkıları olmadan güçlü bir Türkiye inşa edemeyiz. Bu yüzden kadınlarımızın her alanda daha fazla söz sahibi olması için desteklerimizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere, hayatın her alanında emeği geçen, geleceğimizi şekillendiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Sizlerin azmi, sizlerin emeği ve sizlerin gücüyle Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecektir. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak : PHA