Tanrıkulu: “Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Dileklerimi İlettim”

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını duyurdu. Tanrıkulu, görüşmede Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, sürecin herkesin sorumluluğunu ve katkısını gerektirdiğine vurgu yaptıklarını ifade etti.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli’nin telefonla araması üzerine kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Görüşmemizde, sürecin herkesin sorumluluğunu ve katkısını gerektirdiği konusunda konuştuk. Kendisinin sağlığında daha güzel günlerde bir araya gelme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da iletiyorum."

Bahçeli'nin Görüşme Trafiği Dikkat Çekiyor

Devlet Bahçeli’nin telefon görüşmeleri, yeni bir çözüm süreci ihtimaliyle birlikte dikkat çekiyor. Bahçeli, son dönemde DEM Parti’li ve Kürt siyaseti içinde önemli konumlarda bulunan birçok isimle temasa geçmişti.

Bahçeli’nin görüştüğü isimler arasında şunlar bulunuyor:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

İmralı heyeti üyesi ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Sanatçı Yılmaz Erdoğan

MHP liderinin, çözüm sürecine ilişkin temaslarının devam edip etmeyeceği ve bu görüşmelerin nasıl bir siyasi çerçevede şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA