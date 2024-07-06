Geçtiğimiz sezon 2.ligde mücadele eden ve küme düşen Adıyaman Futbol Kulübü 2024-2025 sezonunda TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele edecek. 6 Şubat deprem felaketi sonrası ligden çekilen Adıyaman FK 2023-2024 sezonunda kaldığı yerden 2.ligde mücadele etmeye devam etmişti. 2023-2024 sezonunda başarısızlıkları ve sık sık teknik direktör değiştirme hususuyla gündemde olan sarı yeşilli ekip aldığı başarısızlıklarla küme düştü.

2024-2025 sezonu için şu ana kadar takımın durumu ile ilgili olarak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Geçtiğimiz sezonda müsabakalarını Adıyaman Atatürk Stadyumu hazır olmadığı için, Kahta İlçe Stadında oynayan Adıyaman FK’nın bu sezon maçlarını nerede oynayacağı hakkında da şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sporseverler tarafından merakla beklenen “ Bu sezon maçları nerede oynayacağız?” sorusuna yetkili makamlardan şu an için bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Valisi Osman Varol ve Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından ziyaret edilen Adıyaman Atatürk Stadyumunda çalışmalar tamamlanmış olarak görünmüştü. Son günlerde özellikle Vali Varol’un ziyareti sonrası stadyumun yıkılacağına yönelik söylentilerin artmasıyla beraber spor kamuoyunda da merak oluştu. Adıyaman FK’nın bu sezon maçlarını nerede oynayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

TFF 3. Ligde sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve TFF 3. Ligde normal sezon 26 Nisan 2025 Cumartesi günü tamamlanacak. 2024 - 2025 sezonunda ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 3. Ligde Play Off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Kaynak : PHA