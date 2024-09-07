Geçen Yılki Uygulama ve Geri Bildirimler

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan ortak sınavlarda, 6. ve 9. sınıflarda ilk kez açık uçlu sorular kullanıldı. Soruların puanlanması, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla ülke genelindeki 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaklaşık 5 milyon cevabının puanlandığı bu sistem, başarılı sonuçlar elde etti. Bu başarının ardından, açık uçlu soruların sayısının bu yıl artırılması planlanıyor.

Yeni Uygulama Detayları

Ortak sınavların kapsamı genişletilerek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, 6 ve 7. sınıflar ile 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Sınav tarihleri şu şekilde belirlendi: 1. Dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim - 8 Kasım 2024, 1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025, 2. Dönem 1. Sınavlar: 17 - 28 Mart 2025, 2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanması planlanıyor.

Sınavların Uygulama Şekli

Yeni eğitim öğretim yılında, Türkçe, matematik ve diğer derslerde ortak sınavlar yapılacak. Dil sınavları, yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Uygulamalı derslerde ise tüm şubelerde aynı kazanımları ölçecek sınavlar uygulanacak.

İlkokullarda süreç odaklı değerlendirme araçları kullanılacak ve öğrenci gelişim dosyaları tutulacak. Öğrencilerin eksik veya yanlış öğrenmelerine yönelik geri bildirim verilecek ve gelişimleri sürekli takip edilecek. Ayrıca, öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okullar arası karşılaştırmalar yapılmayacak.

Bu kapsamlı uygulama, eğitimde eşitlik ve standartları artırmayı amaçlıyor ve eğitim sürecinde birliği sağlamayı hedefliyor.

Kaynak : PHA