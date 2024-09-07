Emine Erdoğan, koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya gelerek, onların hikayelerine ve şenliğin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"Sevgi ve Güven Ortamı Çocukların Geleceğini Şekillendirir"

Etkinlikte konuşan Erdoğan, çocuklarla ve koruyucu ailelerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şenliğin, ailelerin kaynaşması ve yeni dostluklar kurulması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çocukların sevgi ve güven dolu bir ortamda büyümesinin, onların gelecekte topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağladığını vurguladı. Erdoğan, "Yavrularımızın bugün buradan tebessümle ayrılmasını temenni ediyorum" dedi.

"Koruyucu Aileler Çocukların Hikayesini Yeniden Yazıyor"

Koruyucu ailelerin üstlendiği rolün önemine değinen Erdoğan, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Her biriniz, çocuklarımızın ilk öğretmeni ve rol modelisiniz. Onlara mutlu bir çocukluk armağan ediyorsunuz" şeklinde konuştu. Ayrıca, koruyucu ailelerin gönüllü katkılarıyla yalnızlığı, acıyı ve kimsesizliği sevgi ve güvenle değiştirdiklerini ifade etti.

"Devlet Tüm İmkanlarını Seferber Ediyor"

Koruyucu ailelik sisteminin, köklü bir dayanışma kültürüne dayandığını belirten Erdoğan, Türkiye'deki koruyucu aile sistemine devletin büyük destek sağladığını vurguladı. 2002 yılında 515 olan koruyucu aile sayısının bugün sadece İstanbul’da 1.263'e ulaştığını belirten Erdoğan, Türkiye genelinde ise 10.266 çocuğun koruyucu ailelerin himayesinde olduğunu söyledi.

"Küresel İlgiden Memnuniyet"

Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi’nin uluslararası alanda ilgi görmeye başladığını ve Birleşmiş Milletler Çocuk Programı (UNICEF) tarafından “dünya için umut vaat eden proje” olarak değerlendirildiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Programda Özel Gösteriler"

Etkinlikte, koruyucu aile yanında büyüyen ve görme engelli bir müzik öğretmeni olan Hatice Kaya’nın sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Erdoğan, Kaya'yı ve halk oyunları ekibini tebrik ederek şenlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşinin yanı sıra milletvekilleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak : PHA