Eğitim ve kültür dolu etkinlikler kapsamında Yazar-Şair Murat Kayış, okurlarıyla buluştu ve kitaplarını imzaladı. Kayış, Besni halkının yoğun ilgisi eşliğinde hem şiir hem de edebi eserleriyle etkinlikte yer aldı.

Kayış: "Sanatın Birleştirici Gücüne İnanıyorum"

Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Kayış, toplumu derinden etkileyen travmaların sanat yoluyla hafifletilebileceğini vurguladı. “İçinde bulunduğumuz süreç bizleri derinden etkiliyor. Bu travmayı aşmada sosyalleşmenin önemine inanıyorum. Sanatın birleştirici gücüne her zaman inandım ve bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını çok kıymetli buluyorum," dedi.

Teşekkür Mesajları

Besni’deki etkinliğe katkı sunan isimlere teşekkürlerini ileten Kayış, “Besni ilçemizin değerli isimlerinden CHP İlçe Başkanı Asım Öcal, Besni Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Akif Bahçeci, Adıyaman Yetimler Derneği Başkanı Azra Nur Tırpan ve sanatın destekçisi Abdurrahman Güneş’e teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran’a da hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

"Yeni Eserlerle Okurların Karşısına Çıkmayı Diliyorum"

Kayış, bir yazar olarak en büyük sorumluluğun toplumda bir aydınlanma yaratmak olduğunu belirtti. Okurlarının beğenisini kazanmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Kayış, “Biz kalem sahipleri eserlerimizi topluma sunup, okurun beğenisini kazanmak isteriz. Bu amacın çevresinde ilerleyerek yeni eserler yazıp, okurlarla buluşmayı diliyorum,” dedi.

Besni Eğitim Bayramı, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe sahne olurken, Yazar-Şair Murat Kayış gibi edebiyat dünyasının önemli isimleri de bu coşkulu buluşmada yer alarak, Besni halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak : PHA