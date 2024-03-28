Malatya’nın Battalgazi İlçesi Hasan Varol Mahallesi’nde yabancı uyruklu S.E.’nin kendisini dahiliye ve kadın doğum doktoru olarak tanıtarak Suriye uyruklu şahısları para karşılığında muayene ettiği bilgisi alındı.

S.E.’nin ikametgahında muayene ettiği bilgisinin elde edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yabancı uyruklu şahıs S.E. evinde muayene yaparken suç üstü yakalandı.

Şahsın evinde yapılan aramada;

2 adet stetoskop, 2 adet tansiyon ölçme cihazı, 1 adet muayene kayıt defteri, 837 adet muhtelif marka ilaç, 56 bin 500 TL., 2 bin 410 Euro ve bin 264 Dolar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak : PHA