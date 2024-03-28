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Siirt Kurtalan- Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı bilgisi üzerine 27.03.2024 günü saat 20.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince tren içerisinde yapılan aramada; yolcu olarak bulunan 3 şüpheli şahısa ait bagajlarda 18 Kg Kubar esrar ele geçirildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan ikisi tutuklandı biri serbest bırakıldı.

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