Ulucami Mahallesi’nde davet üzerine “Gençlik Buluşması’na” katılan Tutdere, meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

“Gençlerimiz doğdukları topraklarda doyacaklar”

Gençlerle tek tek selamlaşan Tutdere, Adıyaman için spor komplekslerinin sayısını artıracaklarının sözünü verdi. Gençlerin kendilerini rahat hissedeceği bir Adıyaman’ı inşa edeceklerini dile getiren Tutdere, ayrıca Belediye bünyesinde bir İstihdam Ofisi açarak, gençleri melek yatırımcılarla, kamu ve özel sektörle buluşturacaklarını, böylece iş için şehir dışına göçü engelleyeceklerini ifade etti.

“Gençlerimiz için başkan adayı oldum”

Sözü sık sık, ‘Başkan Tutdere’ sloganlarıyla kesilen Tutdere, şunları söyledi:

“Hepiniz güzel bir şehirde yaşamayı hak ediyorsunuz. Bu güzel kardeşlerimiz için, siz gençlerimiz için, Adıyaman’ımızı ayağa kaldırmak için milletvekilliğini bırakıp geldim, belediye başkan adayı oldum. 6 Şubat’ı yaşamış, taş üstünde taş kalmamış bu şehri, yaşayan herkes için, güvenli ve temiz bir şehir yapmak için arkadaşlarımızla beraber uzun bir süredir çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde, büyük heyecanlıyla ve desteğiyle karşılanıyoruz. Hepsi Tutdere’yi bağırlarına basıyorlar.

“Bir ilin gençliği yoksa, o ilin kendisi de yoktur”

“Gençlerin de desteğini alarak Adıyaman’da özlenen değişimi gerçekleştireceğiz. Tutdere bir partinin değil, Adıyaman’ın adayıdır. Tutdere, bütün gençlerin adayıdır ve inşallah 31 Mart’ta gençlerin desteğiyle de başkanı olacaktır. Bir ilin gençliği yoksa, o ilin kendisi de yoktur. Ben gençlerin adayıyım, gençlerin de başkanı olacağım inşallah.”

Kaynak : PHA