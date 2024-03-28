Bursa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye müjdeyi verdi.

"EMEKLİ MAAŞLARINI TEKRAR MASAYA YATIRACAĞIZ"

Asgari ücret ve emekli maaşlarında yüzde 50 artış yaptık. Bir defaya mahsus 5 bin TL ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltip emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesne getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. EYT ile ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmektan kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık. Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar.

HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - Bursa

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