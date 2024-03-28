Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğü tarafından İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla başlattığı "Dikiş makineleri Gazzeli çocuklar için çalışıyor projesi" kapsamında Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen 10 bin takım 50 bin parça zıbın takımı, Gazze'deki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na dualarla gönderildi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve yardım aracını uğurlamak üzere Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,"Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli 45 usta öğreticimiz, yaklaşık bir ay boyunca, 3 vardiya halinde ve tamamen gönüllü olarak çalışarak 10 bin takım, toplamda da 50 bin parça zıbın takımı üretti. Bugün, ekip arkadaşlarımızla birlikte yardım tırımızı Mersin'e, oradan da Gazze'ye ulaştıracağız. Bu vesileyle Gazze'de hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyor, Gazze'nin ve Filistin'in özgürlüğü için dua ediyoruz.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamı kınıyoruz. Gazzeli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve yardımlarımızın bundan sonra da devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Bu anlamlı çalışmaya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA