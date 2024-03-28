Ziya Polat tarafından "Yeni Yüzyılda Adıyaman Vizyonu" adı altında hazırlanan Sosyal Konut Projesi ile şehre 5 bin yeni konut kazandırılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında, Adıyaman'ın depremsellik durumu göz önünde bulundurularak yaşanabilir ve güvenilir yaşam alanları oluşturulacak.

Proje için ADI-KONUT AŞ. adında bir iştirak şirketi kurulacak. Bu şirket, Adıyaman'ın tarihi, estetik ve doğal yapısını koruyarak güvenliği esas alan hızlı ve ekonomik konutlar inşa edecek. Şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla planlanan bu proje, Adıyaman'ın geleceğine yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, yeni bir vizyonla hayata geçirilecek olan bu projeye büyük bir heyecanla hazırlandıklarını belirtti. Polat. “Yeni Adıyaman için birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Bu konuda kararlıyız ve projeyi başarıyla tamamlayacağız.” dedi.

Kaynak : PHA