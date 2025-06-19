Adıyaman Belediyesi 1326 Sokak Hayvanına Umut Oldu

Belediye Merhamet Eli Oldu

Sokakta kaderine terk edilmiş, yaralı ya da hasta halde bulunan yüzlerce kedi, köpek ve yaban hayvanı, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yeniden yaşama tutundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerde, uzman ekipler hayvanların sağlıklarına kavuşması için hem tıbbi hem de bakım desteği sağladı.

800 Köpek, 500 Kedi Tedavi Altına Alındı

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 800 köpeğe tedavi, bakım, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri uygulandı. Aynı süreçte 500 kedi, çeşitli hastalıklar nedeniyle klinik ortamda tedavi edildi. Enfeksiyon hastalıklarından travmalara, iç parazitlerden viral rahatsızlıklara kadar birçok problemle getirilen hayvanların tamamına gerekli müdahale yapıldı.

Yaban Hayvanları da Unutulmadı

Sadece evcil hayvanlarla sınırlı kalmayan çalışmalarda, doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanları da tedavi altına alındı. Bu kapsamda 4 şahin, 1 tilki, 1 baykuş, 4 güvercin, 5 muhabbet kuşu, 12 horoz ve 1 eşeğe veteriner hekimler tarafından müdahale edildi. Tedavi süreci sonrası bazı hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bakıma Uygun Ortamlar Sağlandı

Adıyaman Belediyesi, tedavi sürecinde sadece sağlık müdahalesiyle yetinmeyerek hayvanların bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını da karşıladı. Sağlığına kavuşan hayvanlar hijyenik ve konforlu alanlarda gözetim altında tutuldu. Uygun olanlar sahiplendirilirken, bazıları barınakta yaşamını sürdürüyor.

Patibulans 7/24 Görevde

Sokakta yaralı ya da hasta hayvanlar için vatandaşların belediyeye ulaştırdığı ihbarlar, “Patibulans” adlı özel hayvan ambulansı ile değerlendiriliyor. 7 gün 24 saat görev yapan Patibulans sayesinde hayvanlar hızlı şekilde bulundukları yerden alınarak güvenli bir şekilde tedavi merkezine taşınıyor.

Kaynak : PHA