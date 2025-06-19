Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenledi. O.D. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda;

400 gram kubar esrar maddesi,

10 kök kenevir bitkisi,

1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PHA