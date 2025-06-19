Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Yeni yerleşim alanları başta olmak üzere, uzun süredir bakım bekleyen cadde ve sokaklarda kapsamlı bir yenileme süreci yürütülüyor.

Başkan Hallaç: “Yoğun Mesaiyle Çalışıyoruz”

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yol ve ulaşım altyapısının yenilenmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

“İlçemizin yollarını modernize ederek kıymetli hemşehrilerimize daha rahat ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor. Plan ve program çerçevesinde ilçemizin her noktasında asfalt kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu sayede ulaşım kolaylaşacak, yollarımız daha sağlam ve uzun ömürlü hale gelecek,” ifadelerini kullandı.

Ana Güzergahlarda Sıcak Asfalt Dönemi

Kahta’nın ana ulaşım yollarında da sıcak asfalt uygulamasına geçileceğini belirten Başkan Hallaç, bu kapsamda ilçe genelinde yol kalitesini artırmaya yönelik etap etap bir program yürüttüklerini söyledi.

“Vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Kahta genelinde yollarımızın neredeyse tamamı bakım ve onarıma ihtiyaç duymakta. Bu doğrultuda sıcak asfalt serim çalışmalarımızı yakın zamanda başlatacağız. Amacımız ilçemizin tüm yollarını daha kaliteli, modern ve uzun ömürlü hale getirmek,” dedi.

Yaşam Kalitesi Yükseliyor

Kahta Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yürüttüğü yatırımlarla ilçedeki yaşam standartlarını yükseltmeye devam ederken, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların çalışma yapılan bölgelerde gösterdiği anlayış için teşekkür ederek, sürecin hızlı ve planlı şekilde tamamlanacağını belirtti.

Kaynak : PHA