Tecrübeleriyle Yol Gösterdi

Programda sahneye çıkan Yazar Hayati İnanç, bilgi birikimi ve hayat tecrübelerinden süzülen etkileyici anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Özellikle aile içi iletişim, evlilik sürecine hazırlanan gençlere tavsiyeler, insan ilişkilerinde yaşanan problemler ve bunların çözüm yolları gibi konularda yaptığı samimi değerlendirmeler, salondaki dinleyicilerden büyük alkış aldı.

“İnsanın en kıymetli hazinesi iyi niyeti ve güzel sözüdür,” diyen İnanç, kadim edebiyatın izlerini taşıyan konuşmasında hem düşündürdü hem de güldürdü.

Protokolden Geniş Katılım

Etkinliğe Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, çok sayıda kamu kurumu amiri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, programın sonunda Hayati İnanç ile fotoğraf çektirerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Başli’den Teşekkür Mesajı

Program sonunda konuşan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Bugün Kahta’da anlamlı ve kültürel değeri yüksek bir program gerçekleştirdik. Hayati İnanç hocamıza, eşsiz anlatımı ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Kahta Kaymakamlığımıza, Belediyemize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve tüm katılımcılarımıza minnettarız,” dedi.

Kaynak : PHA