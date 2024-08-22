6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem, sadece binaları değil, yaşamları da yerle bir etti.

Vanlı iş insanı Bekir Bekiroğlu’nun öncülüğünde başlatılan eğitim seferberliği, Adıyaman’da umutları yeşerterek bölgenin yaralarını sarmaya başladı. Van ve Kocaelili gönüllülerden oluşan ekip, Adıyaman’da kurdukları eğitim kompleksi ile yüzlerce çocuğun geleceğine dokunarak, bölgedeki eğitim düzeyini yükseltti.

"Van Depreminden Adıyaman’a: Bir Gönüllülük Hareketi"

Bekir Bekiroğlu ve arkadaşlarının hikayesi, 2011 yılında Van depremi sonrası başladı. Kocaeli’den gelen gönüllülerle birlikte kurduğu Van-Kocaeli Gönüllüler Derneği, yıllar içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde afet sonrası yardım ve destek çalışmaları yürüttü. Ancak, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bu gönüllülük hareketi Adıyaman’da büyük bir eğitim seferberliğine dönüştü.

“Deprem Haberi Gelir Gelmez Harekete Geçtik”

Deprem haberiyle birlikte, yurt dışında bulunan Bekiroğlu ve ekibi, vakit kaybetmeden sınır kapısına ulaşarak, AFAD’ın acil çağrısına cevap verdi. Van ve Hakkari’de toplanan gönüllüler, zorlu hava koşulları ve ulaşım engellerine rağmen iki günün sonunda Adıyaman’a ulaştı. İlk etapta arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, enkaz altından 12 kişiyi sağ çıkarırken, 70’den fazla vatandaşın da cansız bedenine ulaştı.

"Eğitimde Umut Yeşerten Proje"

Arama kurtarma faaliyetleri sona ererken, Bekiroğlu ve ekibi Adıyaman’da daha kalıcı bir iz bırakmaya karar verdi. Adıyaman Valiliği, AFAD, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve yerel belediyelerle işbirliği yaparak, K-1 konteyner kentinde bir eğitim kompleksi kuruldu. Çadırlarda başlayan bu girişim, kısa sürede tam donanımlı bir eğitim merkezine dönüştü.

“İlk Öğrencilerimiz Başarılarıyla Hepimizi Gururlandırdı”

Kompleksin faaliyete geçmesiyle birlikte, öğrenciler sınavlara hazırlanmak için eğitim almaya başladı. İlk mezunlardan biri Kadıköy Anadolu Fen Lisesi’ne tam burslu olarak yerleşti. Bir başka öğrenci ise Galatasaray Lisesi’ni kazandı ve sonrasında Almanca dersleri vermek için Adıyaman’a geri döndü. Bu başarılar sadece bir başlangıç oldu; Adıyaman’dan iki öğrenci Tıp Fakültesi’ne, diğerleri ise çeşitli üniversitelerin hukuk, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine yerleşti.

“Gönüllü Öğretmenlerimiz Başarı Hikayelerinin Gizli Kahramanları”

Kompleksin başarısında en büyük pay, gönüllü öğretmenlere ait. Halk Eğitim İl Müdürlüğü ve 9 Eylül Üniversitesi’nin desteğiyle, Türkçe, matematik, edebiyat gibi derslerde eğitimler verildi. 9 Eylül Üniversitesi’nden her hafta bir ekip gelip derslere katılırken, Adıyaman Üniversitesi de destek sözünü verdi. Bekiroğlu, “Bu öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Onların sayesinde çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiriyoruz,” dedi.

"Milyonluk Yatırımla Bölgeye Eğitimde Liderlik"

Adıyaman’daki eğitim seferberliği için 3-4 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yatırım, konteyner sınıflarından, kırtasiye malzemelerine kadar her şeyi kapsıyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Latif Doğan Down Sendromlular Federasyonu’nun katkılarıyla ergoterapi hizmetleri de sağlanıyor. Bekiroğlu, “Bu yatırım, sadece bugünü değil, Adıyaman’ın geleceğini de inşa ediyor. Eğitim alanımız, tüm Adıyaman halkına açık,” dedi.

"Adıyaman’a Minnet Borcu: Eğitimle Yeniden Doğuş"

Bekiroğlu ve ekibi, Adıyaman’da yalnızca bir eğitim kompleksi kurmakla kalmadı; aynı zamanda bu bölgenin geleceğine de yatırım yaptı. “Adıyaman halkına olan borcumuz bitmez. Biz burada, geleceğin umut dolu nesillerini yetiştiriyoruz,” diyen Bekiroğlu, daha büyük projelerle Adıyaman’da kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA