Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da 70 bin metrekarelik alanda devam eden Meydan Projesi için eylül ayından esnaftan görüş alınacağını belirterek, “Vatandaşımızın yüzde 70’inin talep etmesi durumunda burada işe başlayacağız. Aksi halde vatandaşımızın istemediği projeyi yapmayacağız” dedi.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yeni konutların yapıldığı en büyük şantiyelerden biri olan Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı’ndaki konuşmasında deprem bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

11 ilde 302 bin konutun inşasının sürdüğünün altını çizen Bakan Kurum, “Son 50 günde, çok büyük bir gayretle; 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR 19 BİN 314 KONUT VE İŞYERİNİ DAHA TESLİM EDİLECEK

Adıyaman’da şu ana kadar 8 bin 174 yeni konut ve iş yerini vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, kentte yılsonuna kadar 19 bin 314 konut ve işyerini daha teslim etme sözü verdi. Kentte 70 bin metrekarelik alanda devam eden Adıyaman Meydan Projesi’nde yeni bir adımın daha atılacağını açıklayan Bakan Kurum, “Merkezde yapımı tamamlanmak üzere olan camimizi ve önündeki meydanı da Bakanlığımızın uhdesine alarak projemizle bütünleştireceğiz. Yine ecdadımızın emaneti olan, 500 yaşındaki Ulu Cami’miz için Bakanlık olarak destek veriyoruz. Ulu Camii’mizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz” ifadesini kullandı.

“ESNAFIMIZIN YÜZDE 70’İ İSTERSE PROJEMİZİ YAPACAĞIZ”

Projede esnafın rızası olmadan hiçbir adım atılmayacağını dikkat çeken Bakan Kurum, "Tüm Adıyaman’ın bütünleşeceği projeyi tasarladık. Eylül ayında rezerv alanla ilgili talepleri toplayacağız. Vatandaşımızın yüzde 70’inin talep etmesi durumunda burada işe başlayacağız. Aksi halde vatandaşımızın istemediği projeyi yapmayacağız. İş yerlerine ilişkin vatandaşımızın kaç metrekare alanı varsa Meydan Projesinde aynı alanı, aynı iş yerini vereceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Ticaretin devamlılığı adına Meydan Projesi’nin yanı başındaki cami otoparkımıza iş yerlerimizi geçici olarak taşıyacağız" diye konuştu.