14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Valisi Osman Varol,"Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır.

Özellikle yaşadığımız 6 Şubat depremleri gibi o zorlu süreçte sorumluluk alarak insanlık için gece gündüz demeden çalışan değerli hekimlerimize ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımıza üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretlerinden dolayı minnet duygularımı ifade ediyorum.

Bu duygularla “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ile yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."dedi.



Kaynak : PHA