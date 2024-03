Demiryollarının ihtiyacı olan bojilerin Sivas’tan karşılanacağını bildiren Uraloğlu, “Ayrıca, UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma vagonu ve Tır Dorsesi Taşıma vagonu üretimlerini de TÜRASAŞ Sivas’ta yapacağız” dedi. Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ve 2024 yılında prototip üretiminin tamamlanmasını planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’a yaptıkları 98,8 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem hattının maliyetinin 129 milyar lira olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Boji Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirdi. Demiryolu ulaşım ağını geliştirirken yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmeyi de amaç edindiklerini anlatan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılındaki bir Sivas ziyaretinde ‘TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz’ demişti. Biz de onun sözünü yerde bırakmadık ve TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne 74 yıl aradan sonra ilk kez bir fabrika kazandırarak ve TÜRASAŞ Boji fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz” dedi. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydetti.

"Uluslararası Demiryolu Koridorunu Oluşturduk”

2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardıklarının da altını çizen Uraloğlu, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun ise 7 bin 142 kilometreye yükseldiğini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı inşa ettik. İstanbul Boğazı’nın altından geçen MARMARAY ile Londra’dan Pekin’e kadar Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. Geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızla da açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdık” dedi.

TÜRKSAT 6A ile Uzayda Devrim Gerçekleşecek

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde geçen son 22 yılda yerli sanayiyi geliştirerek ithal edilen teknoloji ürünlerinin miktarını düşürdüklerini kaydetti. Üretilen milli teknoloji ürünleriyle Türkiye’nin dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini ifade eden Uraloğlu, “TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Daha önce Eskişehir’de üretilen Devrim arabasının başına gelenleri hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde artık böyle şeyler başımıza gelmez. Devrim’i de demiryolcularımız üretmişti. Allah onlardan da razı olsun. Gökbey ve Atak Helikopterlerini, Bayraktarı, Akıncı’yı, Kızılelmayı ve son olarak yerli savaş uçağımız Kaan’ı göklerde gördük. MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu’yu kendi tersanelerimizde ürettik. İlk yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE, küp uydularımız ve yakın yörünge takım uydularıyla kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularımızı üretmeye başladık. İlk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz ve uydumuzu Haziran-Temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz” diye konuştu

TÜRASAŞ, Orta Doğu'nun En Büyük Üreticilerinden Birine Dönüştü

Uraloğlu, üretimde demiryolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadıklarını söyleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Uraloğlu, “Ülkemizde demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmekti. Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile de adeta taçlandırdık. TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, Cer konvertörü, Cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” dedi. Uraloğlu, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılında da ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını anımsatarak yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarını da raylara indiklerinin altını çizdi.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti 2024’te tamamlanıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin saatte 160 kilometre hıza sahip “Yeni Sakarya” ismi verilen ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projesinde de 2 setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Seri üretime geçildiğini, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlamayı planladıklarını açıklayan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz” dedi. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdiklerini belirten Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti prototip araç üretimi çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Uraloğlu, milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştirdiklerinin altını çizdi.

"Demiryollarımızda Kullanılan Tüm Bojiler Sivas’ta Üretilecek"

Uraloğlu, demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretimi için TÜRASAŞ Boji Fabrikası’nın açılışının gerçekleştirilmesinin demiryolu sanayisinin gelişimi adına çok büyük bir adım olduğunu söyleyerek, “Ülkemizin en modern ve en büyük kapasiteli boji üretim fabrikasını Sivas’ta inşa etmiş olduk. Yeni fabrikamızda 10 bin 500 metrekare kapalı alanda Avrupa standartlarında üretim yapacağız. Artık, yıllık 1500 adet olan üretim kapasitesini, 4 bin 600 adete çıkardık. Yıllık 9 bin 200 adet tekerlek takımı üreteceğiz. Sektörün dışa bağımlılığını azaltarak, yerlilik oranı yükselteceğiz” dedi. Artık, demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojilerin bu fabrikada üretileceğini vurgulayan Uraloğlu, boji üretim fabrikasının Sivas ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine de önemli katkı sunacağını söyledi. Uraloğlu, fabrikada istihdamın edilecek olan 250 yeni personelin 110’unun ise şimdiden işbaşı yaptığını duyurarak diğer personellerin de en kısa zamanda işbaşı yapacağını açıkladı. Uraloğlu, personel sayısının 500’e çıkacağının da altını çizdi.

Sivas’a İki Müjde Daha

Bakan Uraloğlu, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına giren iki yeni projelerinin bulunduğunu bildirdi. Söz konusu iki projenin UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma vagonu ve Tır Dorsesi Taşıma vagonu olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Sizlere bir müjdemiz daha var. UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma vagonu ve Tır Dorsesi Taşıma vagonu üretimleri de TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Canı gönülden inanıyorum ki TÜRASAŞ marka değeri altında Sivas Bölge Müdürlüğü her geçen yıl kapasitesini ve iş çeşitliliğini artırarak Yük Vagonu üretimi, onarımı, boji ve tekerlek üretimiyle demiryolu sektörünün parlayan yıldızı haline gelecektir” diye konuştu.

"Biz Milletimize Hizmet Yolunda İşçi de Oluruz Taşeron da”

Bakan Uraloğlu, seçime az bir zaman kaldığını anımsatarak her seçimde vaatlerin yarıştığını ve vatandaşların tercihini yaptığını vurguladı. Kazanan adayların 5 yıl sonra da milletin huzuruna çıkarak Başkan olarak çıkarak icraatlarını ortaya koyduğunu söyleyen Uraloğlu, “Görüyoruz ki; bazı belediye başkanları yerine getirmedikleri vaatlerinin üstünü örtmek için oraya buraya saldırmaktadır. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bizi taşeron olarak suçlar gibi konuştuğuna şahit olduk. Çok şükür biz milletimize hizmet yolunda, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için gerekirse işçi oluruz, taşeron oluruz. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz. Biz bugüne kadar hiçbir projenin üstünü hafriyatla kapatmadık. Temel atmama törenleri yapmadık. Çalıştık, uğraştık, bütün mücadelemiz milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için oldu. Milletimiz de bunu gördü ve takdir etti, etmeye de devam ediyor. Milletimiz bize karşı kullanılan bu dil ve üsluba en güzel cevabı sandıkta verecektir. Biz rekabetin sevgi ve saygı çerçevesinde yapılmasını istiyoruz. O nedenle kullanılan kelimelere cevap verme gereği hissetmiyorum” diye konuştu.

İstanbul’un Metrolarına Bakanlık 129 Milyar Lira Yatırım Yaptı

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 14 ilde raylı sistem çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek yapılan raylı sistemlerle ilgili olarak belediyenin ilgili hattı teslim aldıktan sonra kendi gelirlerinden kesinti yapıldığını anımsattı. Bakanlık tarafından İstanbul’da tamamlanmış ve yapımı devam eden 98,8 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem hattının maliyetinin 129 Milyar lira olduğuna işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye’nin vergi gelirleri üzerinden kesilen ödemesi ise bunun sadece onda biridir. Ayrıca yatırım yapıldığı dönemki fiyatlarla kesinti sağlanıyor, cari fiyatlarla da değil. Üstelik metroların işletme gelirleri belediyelerin kasasına gitmektedir. Sayın Başkan kendisi de söylüyor. Yapım süresince belediyenin kasasından bir kuruş çıkmamış. Sonra da bütün belediyelere olan uygulama yapıldı. İster belediye olsun, ister Bakanlık olsun herkesi eşit gördük. Biz hiçbir ayrım yapmadık, her bir vatandaşımıza eşit hizmet sunmaya çalıştık. Biz polemiklere girmeyi istemiyoruz. Sadece yatırım ve hizmet yapıyoruz. Bu konu ile ilgili son sözümüz; ‘nazar etme ne olur, çalış senin de olur’. Beş yıl boyunca çalışsaydın senin de olurdu.”



Kaynak : PHA