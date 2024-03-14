Tıp camiasının insan sağlığına adanmış bir mesleğin mensupları olduğunu belirten Atalay, “İnsanların bir nefes sıhhati için gecesini gündüzüne katarak, her koşulda fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımız, çok onurlu ve bir o kadar da zor bir mesleği icra etmektedir. Türk tıp dünyası, bugün dünya genelinde çok önemli başarılara imza atmakta ve gelişen teknoloji içerisinde önemli bir değişim geçirmektedir. Toplumumuzun sağlık hizmetlerinden maksimum oranda yararlanabilmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetişebilmesinde, var gücüyle çalışan hekimlerimizin büyük payı bulunmaktadır. Doktorlarımız hepimiz için övünç kaynağıdır” dedi.

İnsanın sağlıklı ve kaliteli yaşama hakkının, günümüzde çağdaş ve sosyal devlet anlayışı gereği olduğuna vurgu yapan Atalay, “Ülkemiz bugün tıp dünyasında ortaya koyduğu vizyon ve sağlık çalışanlarımızın çabalarıyla dünyada önemli bir konumdadır. Bu vesile ile insanlara daha sağlıklı bir yaşam sunmak için kendini bu onurlu mesleğe adayan, insanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı amaç edinen, gece gündüz, kar, çamur, tatil demeden vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli yaşaması için hiçbir çabayı esirgemeyen, görevini hep zamanında ve özveriyle yapan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım” dedi.



Kaynak : PHA