ATSO ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, ATSO üyeleri ve MÜSİAD Adıyaman Şubesi üyeleri katıldı.

Konferansta konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Afrika’nın büyüklüğünün ve barındırdığının potansiyelin farkında olduklarını belirterek Oda bünyesinde ihracatın artırılması amacıyla ihracat birimi kuracaklarını ifade etti.

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt ise, deprem sonrası ihracatı ve sanayiyi yeniden kalkındırma çabasında olduklarını söyledi.

Konferansta konuşan Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika ülkelerinin Türkiye için büyük bir Pazar olduğunu belirterek ihracat noktasında Adıyamanlı firmalara destek olacaklarını ifade etti.

Bengisu; “Bugüne kadar Afrika’da aralarında Etiyopya, Nijerya, Fildişi sahilleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal, Togo gibi ülkeler olmak üzere 73 tane fuar organizasyonu yaptık. Türkiye’de ise senede iki defa Afrika’dan alıcıların Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerle buluşturduğumuz ismine WCI forum (Dünya Sektörler Arası İşbirliği) forumu dediğimiz İstanbul’da Ankara’da Antalya’da değişik bölgelerde düzenlediğimiz iş forumları yaparak on tane gerçekleştirdik. Afrika kıtası bildiğiniz üzere 54 farklı ülkeden oluşuyor. 1.4 milyarlık nüfusu var ve bu 54 ülkenin içerideki ticaret hacmi toplamda 3.16 trilyon dolar. Her yıl yaklaşık 1 ile 1.2 trilyon dolarlık bir ürün ve hizmeti Afrika ithal ediyor. 1.4 milyarlık bir nüfus ama aşağı yukarı her yıl 200 milyona yaklaşan sayısıyla Afrikalılar kıtanın dışına uçarak çeşitli mal ve hizmet alımı yapıyorlar. 2012 yılında bu şirketi kurduğumuzda Türkiye neden bu ticareti geliştirmesin diye düşündük” dedi.

“Afrika ile ilişkilerimiz iyi durumda”

Bengisu, Türkiye Cumhuriyet Devleti ile Afrika ülkelerinin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ve bunun ticareti de olumlu yönde etkilediğine dikkat çekerek; “Malumunuz Türkiye Cumhuriyetinin Afrika kıtasıyla ilişkileri 2002 yılında başladı. 2002 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti stratejik adımlar geliştirdi. Ne yaptı önce 2005 yılında Afrika yılı ilan etti. 2005 yılı bir milattır. Ve Afrika ile ilişkiler gelişmeye başladı. Büyükelçilik sayısını artırmaya çalıştı. 2005 yılında 54 ülkenin sadece 12’sinde büyükelçiliği vardı. Bugün çok şükür 44 büyükelçiliğimiz var. Dünyada Afrika'da en çok büyükelçiliği olan ülkeler liginde Türkiye sırasıyla ABD, Çin ve Fransa'nın ardından 4’üncü sırada. Tabi bu kadar büyükelçilik açıldıktan sonra ve sayısı 32’ye ulaşan Ticaret Müşavirliklerimiz oralarda açıldıktan sonra Türk Hava Yolları da bizi biraz cesaretlendirdi. Şu anda THY kıtanın dışında Afrika kıtasına en çok uçan hava yolu şirketi. Toplamda 43 farklı Afrika ülkesinin 63 farklı destinasyonuna İstanbul’dan düzenli uçuşlar sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye ile Afrika arasında ulaşım altyapısı da gayet iyi durumda”

“Adıyamanlı firmalarda Afrikaya ihracat yapmalı”

2005 yılında Türkiye ile Afrika ülkeleri ticaret hacmi 5,4 milyar dolardayken bugün 40,7 milyar dolar seviyesine taşımış olduk. Fakat 2005 yılında biz 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahipken önemli rakibimiz olan Hindistan 6,1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahipti. Maalesef bugün bizim 35.5 milyar dolarlar seviyesinde olan ticaret hacmiminiz yanında Hindistan 114 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Yine 2005 yılında biz 5,4 milyar dolarlık ticaret hacmine sahipken Çin Halk Cumhuriyeti o zaman 15,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahipti; bugün maalesef onlar da 288 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip oldu. Türkiye’de ihracat yapan firma sayısı 140 bin civarı. Düzenli ihracat yapan firma sayısı ise sadece 10 bin. Ve Türkiye’nin ihracatının neredeyse yüzde doksanını sadece 10 bin firma yapıyor. Türkiye’nin Afrika’ya ihracat yapan şirket sayısı yaklaşık 25-30 bin seviyesinde. Ama düzenli ihracatı yok. İddia ediyorum, Türkiye’nin ihracatını en kolay arttırabileceği bölge Afrika. Çok kolay ticaret yapabilirsiniz. Afrika’da iyi bir Pazar var. Adıyamanlı firmalarımızı da Afrika kıtasına ihracat yapmaya davet ediyorum”

Konferans sonunda Afrika ülkelerine ihracatta başarıyı yakalayan firmaların video destekli sunumları gösterildi.



Kaynak : PHA