AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan, mesajında sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını ve önemini vurguladı.

İnsanların doğuştan sahip olduğu en önemli haklardan birinin sağlıklı yaşam hakkı olduğunu belirten Doç.Dr.İshak Şan, Tüm insanlara ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin öneminin giderek arttığını ifade etti.

Doç.Dr.İshak Şan, sağlık çalışanlarının, insanlara hizmet etmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle devam ettirdiklerini dile getirdi.

Temel hak ve özgürlüklerinden en önemlisi sağlıklı yaşam hakkı olduğunu söyleyen Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan,"İnsanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerinden en önemlisi sağlıklı yaşam hakkıdır. Bu nedenle yaşadığımız çağda tüm insanlara ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi gelişmişliğin temel göstergelerinden biri olarak kabul görmektedir. İnsana hizmeti amaç edinerek bu uğurda büyük bir özveriyle çalışan gece gündüz demeden insanlara hizmet vermeyi, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle devam ettirmeyi kendilerine ilke edin sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Büyük fedakârlık isteyen ve insan sağlığı gibi çok kutsal ve onurlu bir işe hizmet eden tıp camiası, bütün milletimizin gönlünde özel bir yere sahiptir. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Hiç kuşku yoktur ki, bu anlamda doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, fedakârlıkları ve meslek aşkları sayesinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmede ve bu yaşam kalitesinin duraksamaya uğradığı hallerde hastalarını sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir mümessil olarak bu önemli ve zor görevi üstlenmişlerdir. Sağlıklı bir yaşam bütün insanlığın en temel hakkı ve talebidir. İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin öncelikli şartı sağlıklı bireyler olmalarından geçer. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunar. Günümüzde insanoğlu modern tıbbın nimetlerinden faydalanırken bu yolda en büyük yardımcısı sağlık çalışanları olmuştur."dedi.

"Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz" diyen Doç.Dr.İshak Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bir hastaneyi ele aldığımızda Hasta Bakıcısından, en üst seviyedeki doktora kadar insana sıkıntı veren sağlık sorunlarının aşılmasında rol üstlenen kapsamlı yapıda, her Sağlık Çalışanının önemli görevleri bulunmaktadır. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle insanı yaşatmayı ve insanlığa nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bizlerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için en güç koşullarda dahi sağlık hizmetlerinin her alanında fedakârca çalışan meslektaşlarımın ve sağlıklı bir toplum yaşatılmasında önemli katkıları olan tüm Sağlık Çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"



Kaynak : PHA