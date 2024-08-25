Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş’la birlikte Adıyaman-Gölbaşı Yolu Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktasında görev yapan emniyet personelini ziyaret ederek yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Varol, huzur ve güveni için kentin dört bir tarafında mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile görev yapan emniyet personelini ziyaret ederek yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Polislere başarılar dileyen Vali Varol,"Adıyamanlı hemşehrilerimizin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre büyük bir özveri ile görevini ifa eden kahraman polisimize çalışmalarında başarılar diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA