Adil Yaşar Kırtasiye'de gerçekleşen etkinlikte Özbek, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve yaşadığı zorlukları dile getirirken, kentin yeniden ayağa kalkması için kültür ve sanatın önemine dikkat çekti.

Deprem Sonrası Adıyaman’da Kültürel Hayat

Etkinlikte yaptığı konuşmada Ahmet Sırrı Özbek, Adıyaman'ın deprem sonrası yaşadığı zorluklardan bahsetti. Özbek, “Deprem şehri yerle bir etmiş. Bu şehirde insanların ekmeğe, suya, yaşamaya, barınmaya ihtiyacı varken kültürel etkinliklerden bahsetmek biraz zor" ifadeleriyle, Adıyaman'ın yaşadığı travmanın büyüklüğüne vurgu yaptı.

Ancak, tüm bu zorluklara rağmen, Adil Yaşar Kırtasiye'nin böyle bir etkinliği organize etmesinin önemine değinen Özbek, "Adil beyin bu yokluklar içerisinde, bu imkansızlıklar içerisinde böyle bir teşebbüste bulunması, en azından Adıyamanlı yazarları bir araya toplaması güzel bir davranış," diyerek kültürel etkinliklerin moral kaynağı olabileceğine dikkat çekti.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri İle Moral Yükseltmek Mümkün

Kültür ve sanat etkinliklerinin, toplumun moralini yükseltmede önemli bir rol oynadığını belirten Özbek, Adıyaman'ın daha geniş çapta ulusal ve uluslararası alanda tanınması için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. "Umarım bu etkinlikler devam eder ve Adıyaman, ulusal ve uluslararası medyada daha çok yer bulur. Çünkü bu insanların ciddi bir biçimde morale de ihtiyaçları var" dedi.

"Sırları Taşlarında Saklı Şehir Adıyaman" Kitabı ve Depremin Etkisi

Özbek, etkinlikte ayrıca son kitabı "Sırları Taşlarında Saklı Şehir Adıyaman" hakkında da bilgiler verdi. Kitabın Adıyaman'ın arkeolojik ve tarihsel zenginliklerini, kültürel mirasını ve turistik potansiyelini kapsamlı bir şekilde ele aldığını belirten Özbek, "Bu güne kadar Adıyaman ile ilgili yazılmış en detaylı kitap. Hem arkeolojik, hem tarihsel süreç, hem de turizm rehberi niteliği taşıyor," dedi.

Ancak kitabın yayınlandığı dönemde yaşanan deprem felaketinin, kitabın tanıtımı ve bu yöndeki etkinliklerin önünü kestiğini belirten Özbek, "Deprem nedeniyle bir etkinlik yapamadık. O kadar acının içinde bir kitabın tanıtımı yapmak doğru olmazdı" ifadeleriyle, yaşanan felaketin kültürel etkinlikler üzerindeki etkisini dile getirdi.

Adıyaman’ın Hak Ettiği İlgiyi Görmesi Gerekiyor

Ahmet Sırrı Özbek, konuşmasının devamında Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini vurguladı. "Umarım kitabımız ve Adıyaman, hak ettiği ilgiyi bulur," diyen Özbek, kentin kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Kitap Tanıtımları ve Sergiler

Özbek, deprem öncesinde "Sırları Taşlarında Saklı Şehir Adıyaman" kitabıyla ilgili yapılan tanıtım ve sergilere de değindi. Kitabın ilk sergisinin Adıyaman’da, ikinci serginin Ankara’da ve üçüncü serginin ise İstanbul’da yapıldığını belirten Özbek, bu etkinliklerde yoğun ilgi gördüklerini ancak depremin ardından planlanan diğer etkinliklerin gerçekleştirilemediğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda Ahmet Sırrı Özbek, Adıyaman'ın kültürel hayatını canlandırmak ve kent halkının moralini yükseltmek adına daha fazla etkinlik yapılması gerektiğini belirterek, "Bu şehirde insanlar kültür ve sanat etkinlikleriyle moral bulabilir. Umarım bu etkinlikler devam eder," dedi. Özbek, herkesi Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya davet etti.

Kaynak : PHA