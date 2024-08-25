Adıyaman'da, Vali Osman Varol, başkanlığında düzenlenen toplantıda orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları masaya yatırıldı.

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Mehmet Faruk Kazdal, Furkan Korkusuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda, orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başta olmak üzere ilimiz genelinde inşaatı devam eden kalıcı deprem konutlarının mevcut durumu ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ve atılması gereken adımlar görüşüldü.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Depremin kentte açtığı yaraları bir an önce sarmak ve ilin o eski canlılığına yeniden kavuşturmanın gayretiyle hafta sonu demeden, mesai mefhumu gözetmeden gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir."dedi.



Kaynak : PHA