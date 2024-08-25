Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinin ardından "İyileşmek" teması ile bu yıl ikincisi düzenlenen Kommagene Bienali açılış kokteyli Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu yurt içi ve yurt dışından gelen davetlilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Programa katılan yabancı sanatçılar şiirler okudu.

Programda konuşan Vali Varol Varol, "Bu yıl “İyileşmek” temasıyla ikincisini düzenlediğimiz Kommagene Bienali ile amacımız, Tarihi İpekyolu ile Fırat ve Dicle’nin kesiştiği noktada binlerce yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve sahip olduğu onlarca tarihi ve kültürel değerleriyle adeta göz dolduran Adıyaman’ın tüm zenginliklerini böyle etkinliklerle en güzel şekilde tanıtmak ve şehrimizi bir kültür ve turizm kenti haline getirmektir. Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Adıyaman’ımızı bir taraftan yeniden inşa ederken, bir taraftan da deprem afetini yaşamış hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırıp bu tür etkinliklerle sanat ve kültürle yoğrulan bir şehir haline dönüştürmektir."dedi.

Açılış kokteyli sonrası Vali Varol ve beraberindekiler Perre Antik Kentinde Kommagene Bienali dolayısıyla hazırlanan eserleri inceledi.

Vali Varol, bu yıl 20 ülkeden 54 sanatçının katılım sağladığı Bienale katkı ve destek sunan bütün sporculara teşekkür etti.



Kaynak : PHA