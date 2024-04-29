Vali Dr. Osman Varol, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek şehir ve köylerin birlikte yeniden imar edildiği bu süreçte muhtarların köylerinde ve mahallelerinde karşılaştığı sorun, sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri ile görüş ve önerilerini dinledi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda; kırsal konutlardan eğitime ve sağlığa, tarımdan yol yapımı ve içme suyuna kadar birçok konuda muhtarların istekleri dinlenilerek, çözüm önerileri konuşuldu. Sıkça gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde talep ve beklentilerini dinleyen Vali Osman Varol paylaşımında şu ifadelerde bulundu: “Çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz, Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmanın gayreti içerisinde olacağız.”

Kaynak : PHA